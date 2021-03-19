Сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа откроется в Беларуси 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон охоты на самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа открывается в Беларуси 20 марта. Добывать самок этих видов весной запрещено. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Глухарь и тетерев относятся к нормируемым видам охотничьих животных, поэтому для охоты на них нужно приобрести не только путевку, но и разрешение на добычу. "С 20 марта по 10 мая в период с 3.00 до 9.00 разрешено добывать самцов глухаря и тетерева. Способ охоты - ружейный на токах, с подхода и из засады. Можно использовать нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с применением патронов, снаряженных дробью, охотничьи луки и арбалеты определенных параметров", - рассказали в инспекции.

Открывается также охота на самцов вальдшнепа, которая продлится до 9 мая. Охотиться можно с 18.00 до 22.00 ружейным способом из засады "на тяге". Разрешено применять гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью. Для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак - терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак.-0-