Сезон охоты на пернатых открывается 10 августа

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 10 августа открывается сезон охоты на пернатых, продлится летне-осенний сезон по второе воскресенье декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в Госинспекции по охране животного и растительного мира.

"Со второй субботы августа можно будет охотиться на водоплавающую и болотную дичь, кроме гусей. Разрешена будет также охота на вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана. Охотиться можно будет в светлое время следующими способами: из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов без двигателей либо с выключенными двигателями. Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью, охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с ловчими птицами", - рассказали в ведомстве.

Охотник должен иметь при себе действительное госудостоверение на право охоты с отметкой об уплате госпошлины или квитанцию о ее уплате, охотничью путевку, разрешение на ношение оружия, регистрационные документы на охотничьих собак или ловчих птиц.

"С первой субботы сентября будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку, а с третьей субботы - гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и канадскую казарку. Продлится летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь по 8 декабря", - уточнили в Госинспекции.

Инспекторы напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности. Так, охотникам запрещается стрелять в направлении людей, сельхозживотных, транспортных средств и населенных пунктов, расположенных менее чем в полукилометре. Нельзя стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели или в условиях плохой видимости - в сумерках, против солнца, в тумане и т.п. В условиях ограниченной видимости нельзя стрелять по взлетающей птице, находящейся ниже уровня 2,5 м. При охоте с лодки не стрелять через гребцов или других охотников в судне.

Незаконная добыча диких животных влечет административную (ч.1 ст.15.37 КоАП) или уголовную (ст.282 УК) ответственность, а также обязанность возмещения причиненного природе вреда.-0-