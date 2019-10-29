29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенне-зимний сезон охоты на пушных животных открывается в Беларуси 2 ноября, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

Охотникам будет разрешено добывать зайца-беляка, зайца-русака, белку, лесную и каменную куницу, американскую норку, ондатру и лесного хорька. "Охота на зайца-русака и зайца-беляка разрешается в светлое время суток ружейным и безружейным способами. Ружейная охота на зайцев разрешена из засады, с подхода, загоном. Допускается применение гладкоствольного охотничьего оружия с использованием патронов, снаряженных дробью, а также охотничьих собак всех пород. При безружейной охоте разрешается использовать борзых охотничьих собак и ловчих птиц", - отметили в БООР.

Ружейная охота на другие виды пушных животных разрешена в светлое время суток с подхода, в том числе с охотничьими собаками. Разрешенными орудиями при ружейной охоте являются гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью и нарезное охотничье оружие калибра 5,6 мм, а также охотничьи собаки всех пород, кроме гончих и борзых. При безружейной охоте разрешено применять капканы и ловушки (кроме петель).

Сезон охоты на пушных животных продлится до 26 января 2020 года.-0-