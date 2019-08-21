Сезон трофейной охоты на лося, оленя и лань начался в Беларуси

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси открылся сезон трофейной охоты на лося, благородного и пятнистого оленя, лань. Он продлится по 30 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Для охоты можно использовать нарезное охотничье оружие (с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей), гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Разрешенные законодательством способы: ружейный из засады, с подхода.
Сертифицированным туроператором Министерства лесного хозяйства является республиканское предприятие "Белгосохота". Главная его цель - повышение эффективности охотохозяйственной деятельности, достижение оптимальной численности охотничьих животных и обеспечение их рационального использования в интересах общества и государства.-0-
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