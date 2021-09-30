30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон загонной охоты на копытных открывается в Беларуси 1 октября, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"Сезон продлится по 31 декабря. Разрешается охота на лося, кабана, косулю, благородного и пятнистого оленя, лань, муфлона. Способы охоты: ружейный загоном и с собаками в светлое время суток, из засады и с подхода - в течение суток. Допускается добыча животных любого пола и возраста", - рассказали в БООР.

Для лося, оленя благородного и пятнистого, лани разрешено нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для косули, пятнистого оленя и молодняка кабана - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты, охотничьи собаки (породы по решению пользователя охотничьих угодий).

В октябре также разрешена охота на волка, лисицу, серую ворону, сороку, енотовидную собаку, баклана, серую и белую большую цаплю, водоплавающую и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, сизого голубя, перепела, фазана, рябчика, серую куропатку, бобра и выдру.-0-