17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается во второй половине января. В связи с этим медики призывают родителей вакцинировать детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Обычно вакцинацию проводят в октябре-ноябре, но если ребенок по каким-либо причинам пока не привит, прививку не поздно сделать и сейчас: защитные антитела появятся уже через 14 дней после вакцинации, а сезонный подъем заболеваемости гриппом ожидается только во второй половине января.

Медики подчеркивают: вирус гриппа может вызывать тяжелое осложненное течение заболевания, нередко требующее госпитализации ребенка.

Сезонный подъем заболеваемости обычно приходится на январь-февраль, однако случаи болезни начинают выявляться уже в конце осени. Заболеваемость гриппом различна в отдельные годы: в сезоне 2020/2021 годов она была весьма низкой, что связывают с соблюдением мер респираторного этикета и физического дистанцирования, а также с высоким уровнем вакцинации в большинстве стран. В Беларуси было вакцинировано более 40% населения. "Тем не менее респираторные вирусы не так хорошо предсказуемы, и следует быть готовым к тому, что в текущем сезоне 2021/2022 годов заболеваемость гриппом может быть значительной", - отметили в пресс-службе.

Если ребенок заболел острой респираторной инфекцией, в том числе гриппом, нужно обеспечить ему достаточный питьевой режим. При выраженном повышении температуры тела (обычно выше 38,5-39 градусов), плохой ее переносимости ребенком можно использовать жаропонижающие средства (на основе парацетамола, ибупрофена). Вместе с этим при высокой температуре помогают обтирания теплой водой.

"При наличии геморрагической сыпи (не исчезающей при надавливании) на ногах, ягодицах ребенка следует немедленно вызвать скорую помощь", - добавили в пресс-службе.-0-