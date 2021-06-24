Сформированная модель белорусского государства эффективна и устойчива - Миклашевич

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сформированная на конституционных положениях модель белорусского государства эффективна и устойчива, заявил сегодня журналистам председатель Конституционной комиссии, председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошедший период показал, что сформированная на конституционных положениях модель белорусского государства является эффективной и устойчивой. Сегодня необходимо сохранить имеющиеся конституционные положения об основах конституционного строя и дальше на этой основе развивать и укреплять Республику Беларусь как суверенное и независимое государство", - сказал Петр Миклашевич.

Вместе с тем некоторые конституционные положения следует уточнить и дополнить. "Первое, учитывая современные вызовы и угрозы, необходимо уточнить положения, связанные со стремлением Беларуси к нейтралитету. Поэтому в соответствующей статье Конституции следует указать, что Республика Беларусь стремится к нейтралитету, но при этом важнейшим направлением является коллективная оборона в целях защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. И также на конституционном уровне закрепить, что с территории Беларуси не будет исходить военная угроза и не будет осуществляться военная агрессия в отношении другого государства", - отметил председатель КС.

"Второе - построена Белорусская атомная электростанция и соответственно положение о безъядерной территории Беларуси следует уточнить и на конституционном уровне указать, что Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях, гарантирует безопасность производства и использования ядерной энергетики. Третье - надо в целях укрепления верховенства Конституции в основах конституционного строя указать, что Конституция Беларуси обладает высшей юридической силой, имеет прямое действие на всей территории страны. И законы, иные нормативные правовые акты должны издаваться на основании Конституции и в соответствии с ней", - добавил Петр Миклашевич.

Сегодня проходит седьмое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются изменения преамбулы Конституции Республики Беларусь и конституционных положений об основах конституционного строя.-0-