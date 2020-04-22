Шадурский: на пути расширения отношений Беларуси с ЕС имеются серьезные резервы

22 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На пути расширения отношений Беларуси с Европейским союзом имеются серьезные резервы. Об этом сказал декан факультета международных отношений БГУ доктор исторических наук, профессор Виктор Шадурский перед началом онлайн-лекции посла Беларуси в Бельгии Александра Михневича для студентов и преподавателей факультета международных отношений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тема лекции - "Беларусь-ЕС: история, современное состояние и перспективы белорусско-европейских отношений". "Обозначенное направление сотрудничества имеет исключительное значение для Беларуси. На пути расширения и углубления отношений нашей страны с ЕС имеются самые серьезные резервы, а также неисчерпаемый потенциал для развития сотрудничества по многим важнейшим направлениям", - подчеркнул профессор.

Посол Беларуси в Бельгии рассказал об истории установления дипломатических отношений, которые начали свой отсчет с декабря 1992 года, о развитии договорно-правовой базы сотрудничества. "Взаимодействие с Европейским союзом - важнейший элемент внешней политики Беларуси, так как ЕС является вторым экономическим партнером Беларуси после ЕАЭС", - отметил Александр Михневич. Он обратил внимание, что правовая база сотрудничества с Европейским союзом состоит из двух блоков: договоры Беларуси с отдельными странами ЕС и договоры страны непосредственно со всем Европейским союзом.-0-