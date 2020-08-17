Шаг в будущее. Итоги баскетбольного фестиваля на призы базы отдыха "Привал"

15 августа в лесопарковой зоне недалеко от Гродно состоялся турнир по баскетболу 3х3, участие в котором приняли 16 команд.

БФБ и партнер федерации база отдыха "Привал" организовали масштабный баскетбольный праздник для юношей и девушек 2007-2008 годов рождения.

У девушек за призы турнира боролось 8 коллективов, представляющих Гродно, Скидель, Сморгонь, Мосты и Молодечно.

Победу среди представительниц прекрасного пола одержали баскетболистки из команды Сморгонь-2, вторыми стали девушки из "Моставчанки", на третью ступень пьедестала поднялись спортсменки из Скидельской ДЮСШ. Победительницы на протяжении лета проходили подготовку в тренировочных лагерях проекта ФИБА Европа "Ее мир, ее правила" под руководством Елены Ивановской.

- Хотелось бы поблагодарить и "Привал", и всех организаторов за такой замечательный праздник для детей, - поделился впечатлениями тренер чемпионок Валерий Юрченко. - Девочки очень готовились к этому турниру. Конечно, мне бы хотелось, чтобы они посостязались с еще более сильными командами, ведь осенью эти спортсменки начнут подготовку в РГУОР в Минске.

У парней, где также было представлено 8 дружин из Гродно, Лиды, Мостов и Сморгони, сильнейшими стали игроки команды Гродно-1. Серебряные награды достались мостовским "Юревичам", бронзовые - первому составу лидской ДЮСШ №1.

Победители и призеры соревнований в качестве наград получили от базы отдыха "Привал" памятные статуэтки и ценные подарки - мультимедийные и портативные акустические системы соответственно. Также всем участникам на память о мероприятии досталась баскетбольная форма и набор брендированной сувенирной продукции.

Еще одним приятным моментом стало награждение спортивных школ области, принимавших участие в Детско-юношеской баскетбольной лиге "Слодыч" в сезоне 2019-2020, который, к сожалению, из-за сложной эпидемиологической ситуации так и не удалось завершить. Таким образом, памятные статуэтки от БФБ сегодня были вручены тренерам-представителям Сморгонской СДЮШОР, СДЮШОР №7 БК "Принеманье", ДЮСШ №1 г. Лиды, Скидельской ДЮСШ, Мостовской районной СДЮШОР, ДЮСШ Олимпик-2011 г. Молодечно.

- В эти непростые дни всем важно понять, что спорт - это то, что объединяет, несет положительные эмоции, и нам хотелось, чтобы в этот день дети эмоционально отвлеклись немного от тех проблем, с которыми им пришлось столкнуться, - пояснила исполнительный директор Анастасия Маринина. - В спорте ребята учатся честной борьбе, взаимному уважению, получают положительные эмоции и понимают, что все сражения лучше оставить для баскетбольных площадок.

База отдыха "Привал" располагается в живописной лесопарковой зоне на берегу реки Неман в 15 минутах езды от центра Гродно. Территория "Привала" небезосновательно является популярным местом для отдыха, как и для белорусских туристов, так и для зарубежных гостей нашей страны. Наличие хорошо оборудованных спортивных площадок, прокат различных транспортных средств, уютные беседки, развлекательные комплексы, современная гостиница, разнообразное меню в местном кафе - все это позволит каждому гостю комплекса провести выходные или отпуск в красивом месте на природе, а также найти активности на любой вкус.

Отметим, что ранее, с 31 июля по 1 августа, на базе отдыха "Привал" прошел турнир 3х3 среди женских команд, на котором выступили представительницы гродненской школы баскетбола.

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Напомним, в 2018-2020 годах в рамках совместного проекта БФБ и ФИБА Европа "Шаг в будущее" для юных белорусских спортсменов были проедены два масштабных фестиваля баскетбольного мастерства, включающих в себя региональные этапы отборов и финалы, которые прошли на двух столичных аренах - Falcon Club Арене и во Дворце спорта соответственно. Также летом и осенью 2019 года при непосредственном участии посольства США в Беларуси, в Воложине и Минске были организованы тренировочные лагеря для детей, главными лекторами на которых выступили американские специалисты Крис Диал и Джастин Бэрри, представляющие организацию "Баскетбольное посольство".

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