Шаг в будущее. Юные спортсмены разыграют призы базы отдыха "Привал"

Баскетбольный фестиваль на призы базы отдыха "Привал" в Гродно состоится 15 августа 2020 года.

Участниками масштабного праздника "Современное баскетбольное течение. Шаг в будущее", который проводится при поддержке Молодежного фонда развития ФИБА Европа, станут юноши и девушки 2007-2008 годов рождения.

Анастасия Маринина, исполнительный директор-генеральный секретарь БФБ: "Данный фестиваль уже проводится на регулярной основе при поддержке ФИБА Европа. Мероприятия молодежного проекта "Современное баскетбольное течение. Шаг в будущее" направлены на развитие и пропаганду занятий баскетболом и спортом. Такие фестивали полезны и интересны как для ребят, так и для их наставников. Кроме того, на таких турнирах проводится просмотр перспективных игроков. Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашему официальному партнеру - базе отдыха "Привал", на призы которого проходят соревнования".

Планируется, что в турнире по баскетболу 3х3 будут сражаться юные спортсмены из Гродно, Мостов, Молодечно, Лиды, Сморгони и Скиделя. Также в этот день и у участников, и у болельщиков будет возможность не только посоревноваться, но и отлично провести время. База располагается в живописной лесопарковой зоне на берегу реки Неман в 15 минутах езды от центра города Гродно. Территория "Привала" небезосновательно является популярным местом отдыха - как и для белорусских, так и для зарубежных туристов. Наличие хорошо оборудованных спортивных площадок, прокат различных транспортных средств, уютные беседки, развлекательные комплексы, современная гостиница, разнообразное меню в местном кафе - все это позволит каждому гостю комплекса провести выходные или отпуск в красивом месте на природе, а также найти активности на любой вкус.

Отметим, что ранее, с 31 июля по 1 августа, на базе отдыха "Привал" прошел турнир 3х3 среди женских команд, на котором выступили представительницы гродненской школы баскетбола.

СПРАВОЧНО:

Напомним, в 2018-2020 годах в рамках совместного проекта БФБ и ФИБА Европа "Шаг в будущее" для юных белорусских спортсменов были проедены два масштабных фестиваля баскетбольного мастерства, включающих в себя региональные этапы отборов и финалы, которые прошли на двух столичных аренах - Falcon Club Арене и во Дворце спорта соответственно. Также летом и осенью 2019 года при непосредственном участии посольства США в Беларуси в Воложине и Минске были организованы тренировочные лагеря для детей, главными лекторами на которых выступили американские специалисты Крис Диал и Джастин Бэрри, представляющие организацию "Баскетбольное посольство".

Дополнительную информацию можно получить у пресс-секретаря ОО "БФБ":

Анна Маклакова (maklakova.a@bbf.by, +375 29 780 84 46).

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