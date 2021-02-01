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01 февраля 2021, 12:15

Шаховская: проект "Зимний маршрут" помогает формировать нравственные ориентиры молодежи

Фото организаторов
Фото организаторов

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" помогает формировать нравственные ориентиры и духовные ценности молодежи. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась представитель Центрального комитета БРСМ, командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

"Завершился первый в этом году трудовой проект "Зимнего маршрута" с участием трех студотрядов. Молодежная инициатива была ориентирована на профориентационную работу в сельских школах, адресную помощь пожилым людям с акцентом на гражданско-патриотический вектор. В общей сложности в проекте приняли участие 63 студента. Фактически наш новый проект стал положительным примером в деле формирования нравственных ориентиров и духовных ценностей молодежи", - сказала Надежда Шаховская.

Так, бойцы студенческих отрядов "Зимнего маршрута" оказали адресную шефскую помощь 22 одиноким пожилым людям, организовали 15 концертов для населения. Ребята расчистили от снега три мемориальных комплекса, 16 памятников и обелисков воинской славы. "В образовательной части со школьниками проведено 60 интерактивов "Познай Беларусь" и "Герои Великой Победы". Кроме того, во время познавательной игры, собирая пазлы, студенты вместе со школьниками изучали в игровой форме историю и географию Беларуси и "строили" страну своими руками. Иллюстрациями для создания интерактивных головоломок послужили объекты, построенные с участием белорусских студенческих отрядов. Во время мастер-классов "Зимнего маршрута" младшие школьники изготовили 300 модных фенечек, 166 оберегов, более 100 открыток с объемными аппликациями, разукрасили 810 раскрасок с изображениями знаковых памятных мест Беларуси", - отметила командир РШСО.

Патриотический проект "Зимний маршрут" проходил с 23 по 31 января в Витебской, Гродненской и Могилевской областях. В целом маршрут составил 1680 км. "Отрядники написали гимн проекта, главным лейтмотивом которого стали слова "Никогда не забудем, как улыбки взяв взамен, помогали мы людям…" - рассказала Надежда Шаховская.

В 2021 году Республиканский штаб студенческих отрядов реализует по основной программе четыре трудовых проекта. "В марте мы объявим конкурсный набор бойцов в сводный студенческий строительный отряд для работы в трудовом проекте "Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости" в Островце. С апреля также на конкурсной основе начнем формировать студенческий производственный отряд для работы в трудовом проекте "Атлант-2021" в Минске, а также педагогический и сервисные отряды, которые отправятся в Краснодарский край России для участия в трудовом проекте "Орленок" в детский оздоровительный лагерь "Комсомольский" Всероссийского детского центра "Орленок". Итоги первого трудового проекта "Зимний маршрут" мы подводим уже сегодня. На месте не стоим. Прорабатываем вопросы возможной реализации дополнительных трудовых проектов в строительной и сельскохозяйственной сферах", - добавила командир РШСО.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. В 2020 году Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ помог в трудоустройстве 24 044 людям в составе студенческих отрядов, в том числе 11 679 несовершеннолетним.-0-

Фото организаторов

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