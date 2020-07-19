Шакутин: попытки некоторых дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любое общество должно жить по законам. Если мы не будем законопослушными, мы никогда не создадим государство, в котором все будут жить комфортно и уверенно смотреть в будущее. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин.

По его словам, попытки некоторых людей дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение. "Я никогда этого не понимал и, наверное, не пойму. Любое общество должно жить по законам, именно они регламентируют наше поведение. Если мы не будем соблюдать законы в общественных местах и на производстве, если не будем законопослушными, мы никогда не создадим государство, в котором все будут жить комфортно и уверенно смотреть в будущее", - сказал Александр Шакутин.

Он отметил, что Беларусь за годы независимости прошла большой путь в своем развитии. "Думаю, что только слепой не сможет увидеть, что произошло в Беларуси за последние годы. Самое главное, что сделано - мы получили собственную страну, то есть независимое, суверенное государство, в котором у каждого появились равные возможности для реализации своих идей. И тот, кто сегодня работает, а не ждет с моря погоды, достигает той цели, которую ставит перед собой или своим коллективом", - заявил председатель Совета директоров "Амкодор".

Александр Шакутин подчеркнул, что достигнутое заложило серьезную основу для дальнейшего развития всех сфер экономики, организаций и предприятий. "Только за последние 10 лет мы вложили в развитие производства $480 млн. За 20 лет создали 125 новых моделей и модификаций машин, которые работают во всех отраслях экономики не только Беларуси, но и более чем 40 стран мира. Мы с нуля создали заводы, реконструировали и модернизировали их. Сегодня на многих наших предприятиях созданы идеальные условия для работы, соответствующие мировому уровню, что в том числе отражается и на качестве производимого продукта", - рассказал он.

Председатель Совета директоров "Амкодор" отметил в том числе такое важное достижение Беларуси, как обеспечение продовольственной безопасности. "За последнее время в стране произошли разительные изменения. Поменялась культура земледелия. Самое важное, что сельское хозяйство полностью обеспечивает потребность нашего населения в продуктах питания. Мы знаем, что сегодня в мире 820 млн человек голодают, а с учетом пандемии и мирового финансового кризиса прогнозируется, что их количество увеличится минимум в два раза. А мы спокойно живем, не опасаясь потрясений с продуктами питания. Кроме того, экспортируем сельхозпродукцию и продукты питания в 88 стран мира на более чем $5 млрд", - констатировал он.-0-