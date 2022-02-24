Шанс стать известным автором: Мининформ продолжит конкурс LitUp

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс LitUp оказался востребованным и важным. Об этом журналистам рассказал начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич, сообщает БЕЛТА.

Конкурс LitUp стартовал в январе 2021 года. Его цель - поиск, поддержка и продвижение новых проектов белорусских авторов. Как отмечают организаторы, все желающие могут разжечь свои силы и попробовать себя в различных направлениях: прозе, поэзии, детской литературе и др. Победители проекта получают приоритетное право на издательство своей книги в Беларуси тиражом до 1 тыс. экземпляров.

Как подчеркнул начальник управления, подведены итоги конкурса LitUp и уже с уверенностью можно сказать, что проект оказался востребованным и важным.

"Опыт, который мы начали с издательствами, на наш взгляд, оказался очень эффективным и творческим. Главное, чтобы литературный конкурс продолжался. За год мы нашли новые более эффективные и творческие подходы. Хотим, чтобы читатели знакомились с произведениями новых авторов белорусской литературы", - рассказал Владимир Андриевич

Он подчеркнул, что бумажные книги очень важны, несмотря на то, что многие уже переходят на электронные платформы. "Сегодня, в век информационных технологий и клиповости, не каждый берет в руки книгу, а для нас все же важно, чтобы люди не забывали про бумажные носители и об известных белорусских авторов, на произведениях которых мы выросли, которые учили нас добру и дружбе" - отметил представитель Мининформа.

"Итог прошлого года показал, что в этом направлении есть перспектива. Произведения были изданы. Для каждого творческого человека важно пройти через "творческое сито" - людей, которые могут оценить произведение объективно и сделать все возможное, чтобы читатели увидели через книгу мысли и размышления автора", - заключил эксперт.-0-