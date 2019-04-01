Шасси МЗКТ в составе модернизированного ЗРК "Бук-МБ" представят на MILEX-2019

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное корпусное шасси МЗКТ-692250 в составе модернизированного зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ" будет представлено на выставке MILEX-2019 в Минске, сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Минским заводом колесных тягачей изготовлен образец специального корпусного колесного шасси МЗКТ-692250. Уже завершены пробеговые испытания в исследовательском центре МЗКТ, образец передан заказчику под установку основных боевых средств.

МЗКТ-692250 продолжает семейство хорошо известных серийно выпускаемых корпусных шасси МЗКТ-6922, МЗКТ-69221 с колесной формулой 6×6. Конструктивно новая модель от предшествующих отличается количеством осей, повышенной грузоподъемностью и более мощным двигателем. "Это четырехосное полноприводное шасси с управляемыми колесами двух передних осей. Предназначено для эксплуатации по различным видам дорог и местности при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 50 градусов тепла. Грузоподъемность шасси, определяемая массой монтируемого оборудования, составляет 17,3 т. Максимальная скорость - 60 км/ч", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Используется дизельный 8-цилиндровый V-образный двигатель ТМЗ-8463.10 мощностью 500 л.с. Для повышения проходимости шасси применены шины 16.00R20 с соответствующим протектором. По аналогии с другими представителями семейства шасси оснащено системой регулирования давления воздуха в шинах. Плавность хода обеспечивается независимой гидропневматической подвеской. Управление ею позволяет изменять клиренс, выставляя шасси по высоте в трех положениях.

Бортовая информационно-управляющая система производства белорусского предприятия ОКБ ТСП позволяет контролировать параметры шасси, информация выводится на один из двух дисплеев. В случае возникновения неисправности система формирует голосовое сообщение, которое подсказывает водителю о возникших проблемах.

9-я международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 пройдет в Минске в мае этого года.-0-