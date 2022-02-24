Шатько: фейков о референдуме готовится много, для противодействия им созданы информцентры

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместитель председателя РОО "Белая Русь" по связям с общественностью Александр Шатько заявил о том, что деструктивными силами готовятся многочисленные фейки о референдуме в Беларуси по изменениям в Конституцию. Об этом он сказал сегодня во время видеомоста между Минской, Москвой и Нур-Султаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Фейков будет много, это мы видим, они сейчас уже есть, но мы готовы к ним, - отметил Александр Шатько. - Мы готовы к ним, мы создали информационные центры, группы, мы отслеживаем эти процессы".

Он сообщил, что для противодействия фейковой информации о референдуме свои усилия объединили многие белорусские общественные организации, в том числе "Белая Русь", Белорусский союз женщин и Белорусский республиканский союз молодежи. "Мы договорились, что в едином формате будем этим вещам противостоять", - подчеркнул Александр Шатько.

"На то, что будет происходить в Беларуси, на участках, мы будем реагировать очень оперативно, мы к этому готовы, у нас к этому готовы и наши наблюдатели, - продолжил он. - Мы уже научены горьким опытом, у нас есть навык, есть определенная мудрость".

Александр Шатько заявил: фейковая информация на экстремистских интернет-ресурсах готовилась задолго до проведения референдума. "Мы видели различного рода репетиции, легкие провокации, делались постановочные вещи. Мы будем в онлайн-режиме показывать все эти места", - сообщил он. Заместитель председателя РОО "Белая Русь" по связям с общественностью также призвал граждан пользоваться только достоверными источниками информации.-0-