Шатько: повесить в Риге считающийся в Беларуси неприемлемым флаг - это профашистские проявления

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повесить считающийся в Беларуси неприемлемым флаг - это профашистские проявления. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько, комментируя замену госфлага нашей страны в Риге на бело-красно-белую символику.

Он уверен, что наша страна должна жестко отреагировать на подобные действия.

"Можно понять какие-то дипломатические движения, ограничения в торговле, давление, но то, что произошло сегодня, недопустимо. Это конституционно закрепленная государственная символика, и повесить флаг, который считается для Беларуси неприемлемым, - это, на мой взгляд, профашистские проявления", - заявил Александр Шатько.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич уверен, что произошедшее - это нарушение не только международных норм, это оскорбление всего белорусского народа. "Несколько дней назад два героя-летчика под этим флагом отдали свои жизни за то, чтобы люди не погибли: они отвели самолет от жилых кварталов. Сколько подвигов совершено под этим флагом за эти годы! Это Государственный флаг нашей страны! Весь белорусский народ не просто возмущен, это плевок в страну, такие вещи прощаться не должны и не будут", - отметил политик.

Как сообщалось, в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира. Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили Государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику. -0-