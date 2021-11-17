Шатликова: точно не Беларусь виновата в том, что беженцы пытаются обосноваться в Европе

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Точно не Беларусь виновата в том, что беженцы сейчас пытаются обосноваться в Европе, заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Тамара Шатликова.

"В последнее время внимание мировой общественности приковано к миграционному кризису на границе Беларуси и Польши. На мой взгляд, его разрешение лежит не в плоскости принятия эмоциональных решений, введения чрезвычайного или военного положения. Необходимо сотрудничество всех заинтересованных сторон. Ведь ни для кого не секрет, что миграционная проблема существует в Европе не первый год. И ее первопричина замалчивается. Возникает вполне логичный вопрос: почему граждане стран Ближнего Востока покидают свои дома и пытаются обосноваться в Европе? - сказала сенатор. - Не потому ли, что сильные мира сего в свое время вопреки международному законодательству вмешались во внутренние дела этих стран, стали навязывать свои ценности народам другой культуры, религии, менталитета, разрушив их дома и складывавшийся десятилетиями миропорядок? Кто из них просчитывал последствия своих действий?".

Тамара Шатликова подчеркнула, что "уж точно не Беларусь виновата в том, что беженцы из этих стран сейчас пытаются обосноваться в Европе. Поэтому я твердо убеждена, что выходом из сложившейся ситуации будет не агрессивно-популистская риторика Запада, а конструктивный диалог всех заинтересованных", - резюмировала она.-0-