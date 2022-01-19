Шендик: студотрядовское движение необходимо встраивать в новые реалии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовское движение необходимо встраивать в новые реалии, заявила начальник главного управления информационной политики и общественного развития Администрации Президента Республики Беларусь Татьяна Шендик во время республиканского обучающего интенсива "Перспективы развития белорусского студотрядовского движения" для руководителей предприятий и организаций, принимающих студенческие отряды. Мероприятие проходит на базе ЗАО "Атлант" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Студотрядовское движение - это воспитание через труд. Труд реальный и во всех смыслах полезный для молодого человека, государства, общества в целом. В студотрядах молодежь приобретает профессиональные навыки, понимает цену взаимовыручки и коллективной ответственности, учится преодолевать себя и в конечном итоге - получает деньги, - сказала Татьяна Шендик. - Да, эту форму работы с молодежью мы взяли из советского периода, доверили БРСМ, обеспечили государственное сопровождение. Но время идет, меняются условия, в которых мы с вами живем. Развиваются технологии, появляются новые формы хозяйствования, усложняются взаимоотношения между государством и собственниками предприятий, что требует совершенствования механизма создания и деятельности студотрядов, в том числе и правового. Поэтому и студотрядовское движение необходимо встраивать в новые реалии, новые условия".

Бойцы студенческих отрядов презентовали нанимателям свои лучшие практики во время работы интерактивных площадок, рассказали о студотрядовском движении, его истории и развитии. РШСО БРСМ совместно с Министерством труда и социальной защиты провели цикл интерактивных лекций о порядке приема на работу участников студенческих отрядов, использования средств на развитие движения, организации трудовых проектов.

"Хочу попросить вас об одном: слушайте, перенимайте опыт, внедряйте его у себя. Нужны дополнительные правовые механизмы? Вносите предложения, мы будем инициировать их на уровне правительства, если надо - обнажать вопросы перед главой государства. Самое главное - не будьте равнодушными, потому что для молодежи важно, чтобы это движение было современным, престижным и имиджевым. А это отношение невозможно сформировать правовыми документами. Это отношение рождается в обществе и самим обществом. То есть нами совместно", - подчеркнула начальник главного управления.

Сейчас на базе ЗАО "Атлант" проходит открытый диалог "Сила Основного закона" - бойцы, командиры и комиссары белорусских студенческих отрядов обсуждают с экспертами проект изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Открытый диалог "Сила Основного закона" - центральное мероприятие республиканского обучающего интенсива "Перспективы развития белорусского студотрядовского движения" для руководителей предприятий и организаций, принимающих студенческие отряды.

"Атлант" не первый год успешно реализует с БРСМ молодежный производственный трудовой проект. К примеру, в июне-августе 2021 года он объединил 13 студенческих производственных отрядов - 228 студентов региональных учреждений высшего образования из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. Бойцы работали на производстве завода бытовой техники слесарями-сборщиками бытовой техники в цеху сборки холодильников. По итогам республиканского конкурса "Трудовой семестр - 2021" "Атлант" стал победителем в номинации "Переходящее знамя лучшей принимающей организации".

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. По итогам 2021 года в составе 2408 отрядов трудились 34 010 человек.-0-

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Фото Павла Орловского