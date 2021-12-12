Шепель: детям с особенностями развития нужна наша помощь и поддержка

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детям с особенностями развития нужна наша помощь и поддержка. Такое мнение высказал председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель во время благотворительного концерта для инвалидов, воспитанников интернатов столицы и Минской области "Мир добра", который состоялся сегодня в малом зале Дворца Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша главная задача - чтобы дети вели активный образ жизни. Мы всегда говорили о том, что олимпийское золото - престиж государства, но не менее ценно, если к нам придут детишки, которые, пусть и не станут чемпионами, но будут вести активный образ жизни, будут востребованными членами общества. Поэтому такие мероприятия должны проводиться, чтобы люди вокруг видели, что среди нашего населения есть и те, кому не нужна жалость, а нужна помощь и поддержка", - заявил Олег Шепель.

Он также отметил, что государство делает все для того, чтобы ребята могли в полной мере реализовать себя: "Необходимо терпение, труд, старание и, поверьте, все у вас получится. Мы сделаем все для того, чтобы вы могли себя реализовать. У нас есть пример - на последних Паралимпийских играх ученица Молодечненской школы-интерната для слабовидящих выиграла бронзовую медаль. Конечно, она шла к этому не один год, но добилась своего. Я уверен, она покажет еще лучший результат".

Благотворительная акция "Мир добра" проводится при поддержке Управления делами Президента Республики Беларусь, Минского городского и Минского областного исполнительных комитетов, объединения "Паралимпийский комитет Республики Беларусь". Цель мероприятия - поддержать проекты некоммерческих организаций, которые помогают детям с особенностями развития адаптироваться в обществе.-0-

Фото Сергея Шелега