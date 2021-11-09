Шепель: перечень доступных профессий для инвалидов по зрению нужно расширять

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень профессий, доступных для людей с нарушениями зрения, необходимо расширять. В том числе через борьбу со стереотипами в обществе. Таким мнением поделился сегодня председатель Центрального правления ОО "БелТИЗ" Олег Шепель на пресс-конференции по теме "Создание доступной среды для людей с инвалидностью по зрению" в БЕЛТА.

Одной из важнейших своих задач по реабилитации ОО "БелТИЗ" видит в создании условий, когда незрячий или слабовидящий человек полезен и востребован в обществе. На сегодняшний день у объединения вместе с филиалами работает 18 предприятий во всех областных и крупных районных центрах. "Мы впервые, наверное, практически решили проблему трудоустройства инвалидов по зрению", - отметил Олег Шепель. Эти предприятия были сохранены еще со времен Советского Союза. Конечно, есть нюансы, и без поддержки государства (компенсации нерентабельного труда инвалидов) таким предприятиям было бы сложно продолжать работу.

Но важно, что есть возможность предоставить человеку и рабочее место (с 7-часовым рабочим днем и более продолжительным отпуском), и место в общежитии, и значительный социальный пакет. Заработная плата небольшая, "но с учетом пенсии по инвалидности, бесплатной путевки на оздоровление ежегодно, бесплатного проезда, коммунальных платежей среднестатистическая обеспеченность инвалида на неплохом уровне", считает Олег Шепель.

"Конечно, хотелось бы, чтобы перечень профессий был как можно шире. Сегодня основная часть, наверное, 99% работает на наших предприятиях, - уточнил Олег Шепель. - В основном, это слесарь-сборщик 1-2 разряда, то есть ручная, отверточная сборка. Мы стараемся показать, что среди инвалидов по зрению есть еще специальности, где они могут успешно работать".

Как вариант - спецклассы при колледже информатики в Минске, где инвалиды по зрению обучаются на ИТР-работников (айтишников). После первого выпуска есть примеры их трудоустройства. Очень котируются (в поликлиниках, санаториях и т.д.) незрячие массажисты. Но в Гродно медколледж ежегодно выпускает только 20 таких мастеров. Могут работать незрячие и диспетчером в службе такси, юристами, даже педагогами.

Однако еще есть предубеждения в обществе и среди нанимателей, что становится серьезным препятствием. "На предприятии "Светоприбор" работает 1,4 тыс. человек, из них более 800 слесарей-сборщиков инвалидов по зрению, из них более 150 человек с высшим образованием. В том числе - с красными дипломами. То есть они столкнулись с проблемой трудоустройства по специальности", - сказал глава ОО "БелТИЗ". При этом он обращает внимание и на желание работать у самих людей с инвалидностью - требования по трудовой дисциплине и качеству работы к ним предъявляются такие же, как и к другим.

В свою очередь, консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Ева Зубковская отметила, что государственная служба занятости нацелена посодействовать в трудоустройстве каждому человеку, независимо от того, какие нарушения у него есть. При этом отталкивается служба от рекомендаций по условиям труда. А также образования, квалификации, опыта. Если нет профессии, служба занятости старается помочь, направляя на курсы переподготовки.

Людей с инвалидностью нужно обеспечить не только работой, подчеркнул Олег Шепель. Культурно-массовое, спортивное, реабилитационное направления должны присутствовать - и этому ОО "БелТИЗ" тоже уделяет массу внимания, вкладывая средства как раз из прибыли своих предприятий.-0-