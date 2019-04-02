Шесть человек обратились к медикам с начала года из-за укусов клещей

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года шесть человек обратились в учреждения здравоохранения из-за укусов клещей. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.
Первые случаи присасывания иксодовых клещей зарегистрированы в феврале. В Брестской области к медикам обратились четыре пострадавших (Пинский, Жабинковский, Пружанский и Кобринский районы), в Минской области (Любанский район) - один человек, в Минске - еще один.
Период активности клещей в природе на территории Беларуси начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью. С повышением температуры их активность увеличивается, достигая максимума в мае-июне. Иксодовые клещи, обитающие на территории страны, могут переносить возбудителей девяти инфекционных заболеваний (анаплазмоза, риккетсиоза, лихорадки Ку, туляремии, бабезиоза, бартонеллеза, эрлихиоза, клещевого энцефалита, болезни Лайма).
В Беларуси в 2018-м, как и в предыдущие годы, проводился широкий комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, который обеспечил снижение численности клещей в населенных пунктах на 8%. В природных биоцинозах (лесная зона) численность клещей в прошлом году увеличилась на 7,4%.-0-
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