5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть студентов БГУ стали призерами международной универсиады по итальянскому языку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс состоялся в шести категориях, соответствующих уровню подготовки участников: A1, A2, B1, B2, C1, C2. В уровне А1 первого и второго места удостоены третьекурсницы факультета международных отношений БГУ (ФМО) Анастасия Некрашевич и Анна Дамуть соответственно. Третье место у студентки Университета Витовта Великого (Литва) Роберта Жукаускайте.

Золото и серебро в категории А2 завоевали третьекурсницы ФМО Виолетта Марьянская и Яна Маринич соответственно. Бронзовыми призерами стали студентки Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Анастасия Ушакова и Минского государственного лингвистического университета Татьяна Мельник.

Победителем уровня B1 стала второкурсница ФМО Екатерина Мисюкевич. Также диплома первой степени в данной категории удостоена студентка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Екатерина Петелина. Вторые места у студентов Московского городского педагогического университета (МГПУ) Константина Кичкина и СПбГУ Анны Голиатиной. Дипломов третьей степени удостоены студенты Майерле Амаренте Фейтоза из Бразильского университета, Ксения Хриптулева из МГПУ и Яна Борисова из СПбГУ.

Также второкурсник ФМО Евгений Варламов занял второе место в категории C1. Победителем данной категории стала Диана Мещерякова из Высшей школы экономики (Россия). Третье место у студентки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Полины Саакян.

Всего участниками универсиады стали около 500 студентов из 11 стран. Среди них - Беларусь, Россия, Алжир, Бразилия, Иордания, Израиль, Испания, Италия, Литва, Латвия, Украина. БГУ представили около 50 студентов, изучающих итальянский язык.

В финале конкурсантам необходимо было выполнить три блока заданий, рассчитанных на шесть уровней владения языком. После просмотра двухминутного видеоролика на итальянском языке студентам предлагалось ответить на вопросы, продемонстрировать знания истории и культуры Италии, а также пройти устное собеседование.

Лингвистическое состязание прошло с 18 по 22 октября в очно-дистанционном формате. Церемония закрытия международной универсиады по итальянскому языку пройдет 6 ноября в онлайн-формате в социальной сети Facebook. В рамках программы состоится онлайн-экскурсия по Риму, а также интеллектуальный квиз. Участниками онлайн-мероприятия могут стать все желающие.

Организаторами конкурса выступили кафедра романского языкознания филологического факультета БГУ и Национальная ассоциация учителей иностранных языков ANILS.-0-