Шевцов: 30 мигрантов поставили на уши всю Польшу и довели дело до Страсбурга

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лагерь беженцев на границе стал источником политической напряженности в Польше. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал политолог Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"По официальным оценкам литовцев, на территории Беларуси сейчас находится 5-6 тыс. беженцев, готовых пересечь государственную границу. Причем по их же словам в нашу страну еженедельно может прибывать такое же количество новых мигрантов - таковы возможности нашего авиасообщения. И это очень пугает европейцев. Если раньше мигранты проникали в одиночку или небольшими партиями, то теперь уже организованными крупными группами. Сейчас литовцы боятся, что к ним придет по-настоящему большая толпа, потому что похожая ситуация случилась в Польше", - отметил аналитик.

Юрий Шевцов привел данные польской стороны, согласно которым с начала августа было зафиксировано более 3200 попыток нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

"При этом было задержано 950 иностранцев. Поляки открыли два новых лагеря. Два из них близко от границы с Беларусью, один - на границе с Германией. При этом поляки, как литовцы и латыши, начали выталкивать беженцев назад. Обычно маленькими группами ночью подвозят к границе, запугивают, бьют, и те уходят. Но одна из таких групп в 32 человека осталась на государственной границе и отказалась уходить на территорию Беларуси. Лагерь, который они разбили, стал источником политической напряженности в самой Польше. Поляки столкнулись с требованиями по линии ООН и по линии Европейского суда по правам человека. Эту проблему они пытаются решить иезуитски - доказывают, что эти люди на территории Беларуси, - подчеркнул эксперт. - По этой причине поляки не пропускают со своей стороны туда никого, включая депутата с медикаментами. Зато предложили фуру со спальниками и палатками, чтобы мы ее пропустили через свою территорию, то есть признали, что они на нашей территории. Вот так 30 мигрантов поставили на уши всю Польшу и довели дело до Страсбурга". -0-