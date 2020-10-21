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21 октября 2020, 20:26

Шевцов: граждан надо активнее вовлекать в жизнь их районов и городов

Дмитрий Шевцов. Фото из архива
Дмитрий Шевцов. Фото из архива

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан надо активнее вовлекать в жизнь их районов и городов. Такое мнение выразил врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению Дмитрия Шевцова, государство должно активнее вовлекать граждан в жизнь своей страны. На местном уровне это уже давно работает, хоть и недостаточно, отметил он. "В Минске в каждом районе есть КОТОСы (коллегиальные органы территориального общественного самоуправления. - Прим. БЕЛТА). И когда мы весной, осенью проводим благоустройство территорий, мы вовлекаем людей, которые там живут. Они выходят и помогают чинить скамеечки, высаживать цветы, кустарники. Вовлекаясь в это, люди потом живут одним двором и заботятся о нем. Вот эти площадки мы должны развивать больше и больше", - считает Дмитрий Шевцов.

Такую же позицию занял в программе и ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович. Он считает, что граждане должны чувствовать ответственность за то, что происходит в стране или их городе. Этому могут способствовать и созданные в стране диалоговые площадки, где обсуждаются предложения по социально-политическим и экономическим изменениям в Беларуси. "Не просто "я предложил, а вы как хотите, так и крутитесь". А чтобы предлагали реальный механизм, который может действовать и улучшать наше государство", - добавил руководитель вуза.-0-

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