Шевцов: как и все остальное общество, я благодарен, что в прошлом году у нас не был введен локдаун

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я, как и все остальное общество, благодарен, что в прошлом году у нас не был введен локдаун. Таким мнением в эфире "Альфа Радио" поделился генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"И обществу, и государству нужно находить золотую середину, чтобы стимулировать население прививаться, но не перегнуть. В некоторых странах этот процесс доходит до абсурда. Я всегда буду призывать к достаточно серьезным мерам - носить маски и вакцинироваться. Если люди не хотят спасти собственную жизнь, то надо хотя бы заботиться о тех, кто рядом. В отдельных государствах непривитых граждан не пускают на работу. Здесь следует подумать, где человек будет брать деньги. Люди ищут выход, одним из которых стала покупка сертификата о вакцинации. Проверить это можно, сделав специальный тест, который помогает определить титр антител в организме", - сказал эксперт.

В эфире обсудили путь, который избрала Беларусь для борьбы с коронавирусной инфекцией. "Я, как и все остальное общество, благодарен, что в прошлом году у нас не был введен локдаун. Наш Президент взял на себя серьезную ответственность, потому что закрывался весь мир. И это было верным решением: мы это видим по состоянию нашей экономики и ситуации в соседних странах. Мы не потеряли рынки сбыта, вышли на новые и в целом неплохо развиваемся, - подчеркнул Дмитрий Шевцов. - Медики всегда подчеркивают влияние длительного нахождения человека в четырех стенах на его психическое здоровье. Европа закрывалась надолго: стоит упомянуть и статистику суицидов, и разводов во время локдаунов. На фоне карантина произошел явный социальный взрыв".

Специалист добавил, что к такому пути теперь многие страны не возвращаются. "Но отдельные государства не признают положительный опыт Беларуси, потому что настроены против нее. Это поведение как в песочнице. Тем не менее они идут по тому пути, который выбрала наша страна", - заявил он.

Дмитрий Шевцов также напомнил, что представители ВОЗ во время визита в Беларусь высоко оценили белорусский опыт по борьбе с COVID-19. "Более того, они этот опыт стали транслировать другим странам", - резюмировал генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.-0-