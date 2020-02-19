Шевцов: мировое сообщество оказалось не готово вместе бороться с коронавирусом

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировое сообщество оказалось не готово вместе бороться с COVID-19. Такое мнение высказал директор Центра проблем европейской интеграции Юрий Шевцов во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Коронавирус: экономика страха" в пресс-центре БЕЛТА

Столкнувшись с вызовом в виде эпидемии в Китае, которая может перерасти в пандемию, человечество оказалось к нему не готово. "Сейчас период, когда мировые центры силы сосредоточены на себе, - констатировал эксперт, приведя в пример политику американского президента Дональда Трампа, план Юнкера в Европейском союзе и т.д. - Это привело к тому, что человечество не отреагировало так, как сделало бы это пять-десять лет назад".

Когда в мире вспыхнула эпидемия ВИЧ-инфекции, то в масштабе планеты возникло движение по преодолению этой болезни. То же было, когда произошла вспышка атипичной пневмонии SARS, лихорадки Эбола. К решению проблемы подключались ООН, общественные инициативы. "Сегодня нобелевские лауреаты молчат, даже Грета Тунберг молчит. Все те, кто раньше поднимали голос в интересах всего человечества, сплачивали людей, молчат", - обратил внимание Юрий Шевцов.

Эксперт считает, что период сосредоточенности на себе временный. "Пройдет лет пять, и на территории нескольких регионов планеты произойдет рывок, четвертая индустриальная революция. Тогда новые центры силы опять перейдут к активной внешней политике", - сказал директор Центра проблем европейской интеграции.-0-

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