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18 ноября 2021, 23:16

Шевцов: мы наблюдаем закат идеи антирусского блока во главе с Польшей

Фото Getty Images
Фото Getty Images

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идея антирусского блока во главе с Польшей приходит к своему закату. Такое мнение высказал политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На наших глазах происходит закат идеи, которая лет 40 владела Польшей. Идеи создания большого антирусского блока под каким-то названием на месте бывшей Речи Посполитой, во главе с Польшей. Он мог называться Балтийско-черноморской содружество или Союз стран межморья, по-разному", - сказал Юрий Шевцов.

По словам политолога, благодаря этого геополитическому проекту должно было начаться выдавливание России на север. "Польша займет благодаря этому блоку положение главного континентального союзника Соединенных Штатов, и в рамках Европейского союза Польша станет примерно сопоставима по влиянию с Францией или Италией, даже, может, с Германией. Вот сегодня на наших глазах эти события, которые произошли, и то, как наметилось урегулирование этого миграционного конфликта через голову Польши, положили начало конца этой идеи", - отметил аналитик.

"У нас выстраиваются напрямую отношения с ядром Европейского союза. Элементом этих отношений теперь становится сдерживание польского авантюризма. Без Беларуси этот блок невозможен: просто в силу географии невозможно построить жесткий барьер между двумя морями, невозможно создать критическую массу, которая стратегически будет в состоянии выдерживать сложные отношения с Россией и с Германией. Поэтому, я думаю, в след за урегулированием этого миграционного кризиса мы увидим вскоре еще несколько кризисов, которые приведут к тому, что Польша должна будет начать новую стратегию своего развития, более умеренную и более жизнеспособную", - подчеркнул Юрий Шевцов.

"Мы, по сути, останавливаем новый Карибский кризис. Или переживаем новый Карибский кризис и останавливаем потенциально очень разрушительный процесс: распространение на всю территорию между Черным и Балтийским морем, грубо говоря, Донбасса", - добавил политолог.-0-

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