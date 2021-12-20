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20 декабря 2021, 10:32

Шевцов: над каждым польским силовиком в закрытой приграничной зоне сейчас нависло обвинение

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Над каждым польским офицером и солдатом, который служит в закрытой приграничной зоне, сейчас нависло обвинение. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"Тут надо проверять по всем правилам. Но в любом случае уже есть очевидные факты - избиения беженцев, 14 признанных погибших, водометы в холод и т.д. Рано или поздно судебный процесс по поведению польского силового сектора и части политиков неизбежен", - считает эксперт.

По его словам, кто пойдет под суд, будет определяться многими факторами. "Но над каждым офицером и солдатом, который служит "в поле", в закрытой приграничной зоне, сейчас нависло обвинение с большим сроком наказания. Крайними при любом ходе судебных процессов со временем будут стараться делать именно их. Как бы вообще вскоре польские военные не побежали через границу в заметном количестве. Перебежчики-то под суд не попадут", - заключил Юрий Шевцов. -0-

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