Шевцов: над каждым польским силовиком в закрытой приграничной зоне сейчас нависло обвинение

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Над каждым польским офицером и солдатом, который служит в закрытой приграничной зоне, сейчас нависло обвинение. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"Тут надо проверять по всем правилам. Но в любом случае уже есть очевидные факты - избиения беженцев, 14 признанных погибших, водометы в холод и т.д. Рано или поздно судебный процесс по поведению польского силового сектора и части политиков неизбежен", - считает эксперт.

По его словам, кто пойдет под суд, будет определяться многими факторами. "Но над каждым офицером и солдатом, который служит "в поле", в закрытой приграничной зоне, сейчас нависло обвинение с большим сроком наказания. Крайними при любом ходе судебных процессов со временем будут стараться делать именно их. Как бы вообще вскоре польские военные не побежали через границу в заметном количестве. Перебежчики-то под суд не попадут", - заключил Юрий Шевцов. -0-