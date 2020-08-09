Шевцов: надо проголосовать не только за свое будущее, но и за свою жизнь

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо проголосовать не только за свое будущее, но и за свою жизнь. Такое мнение в программе "Объективно" на телеканале ОНТ высказал главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, сообщает БЕЛТА

"Я изначально говорил, что надо прийти и проголосовать за свое будущее. Сейчас я говорю, что надо проголосовать не только за свое будущее, но и за свою жизнь", - сказал Дмитрий Шевцов.

Он отметил, что его сейчас успокаивает то, что говорит правительство, Президент о том, что не будет допущено беспорядков. "Это вот меня успокаивает, как человека, как участника кампании. Я понимаю, что наступит понедельник, и я пойду лечить людей. Для меня это самое главное", - подчеркнул медик.-0-