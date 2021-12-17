Шевцов о польском солдате: потеря моральности - основное поражение Польши в миграционном кризисе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потеря моральности - это основное поражение Польши в миграционном кризисе. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, комментируя информацию о польском военнослужащем, который попросил политического убежища в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Насчет польского солдата, который сбежал в Беларусь. Скоро его интервью пойдут в медиа. Но если дело в том, что не выдержал участия в "борьбе" с нелегальными мигрантами, то особо нечему удивляться. Он служил как раз на том направлении, где шел и отчасти еще идет основной поток переходов через границу. Если отталкиваться от оценочной цифры в 250 погибших на польской границе, то на это направление должно прийтись 150-200 погибших. 200 человек называет в одном интервью и мэр местного городка", - отметил эксперт.

По его словам, в Польше достаточно сильно развилось общественное движение в помощь беженцам. "В основном это очень последовательные католики и либералы, противостоящие друг другу по другим темам. На силовом секторе эта ситуация в какой-то момент должна отразиться обязательно. Потеря польской внешней политикой моральности - это вообще основное поражение Польши в миграционном кризисе. Остались у Польши в идеологии внешней политики голый национализм и геополитический интерес", - заключил Юрий Шевцов.

Как ранее сообщили в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы нашим пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.-0-