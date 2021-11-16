Шевцов: от исхода ситуации с беженцами зависит и сдерживание Европы от регионального кризиса

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От исхода ситуации с беженцами зависит и сдерживание Европы от регионального кризиса. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"Великая странность мира: вот эти люди своими страданиями пытаются не только дать себе и своим семьям лучшую жизнь. Эти курды, арабы, афганцы, люди из черной Африки сдерживают безумие национализма. От исхода нынешнего миграционного кризиса в немалой степени зависит и сдерживание Восточной Европы от большого регионального кризиса", - считает эксперт.

По его словам, в основе этого национализма - стремление Польши создать новую версию Речи Посполитой. "Уменьшение регионального значения Польши из-за гуманитарного кризиса на границе - это шаг в сторону от красной линии сползания Восточной Европы к состоянию огромного взорванного войной Донбасса. Чем быстрее все эти восточные люди окажутся в Германии, тем больше будет шансов, что и сама Польша не впадет в состояние времен Пилсудского и Рыдз-Смиглы вновь. И весь регион за собой не потащит к новой большой катастрофе", - резюмировал Юрий Шевцов.-0-