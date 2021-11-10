Шевцов: Польша и ряд соседних стран идут путем национализма и совершают то, что осуждает Брюссель

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с мигрантами на границе - это не конфликт между Европой и Беларусью, а конфликт с несколькими периферийными странами. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политический аналитик директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"В Европе принят принцип: если человек бежит от войны и любым путем добрался до Германии, Франции, Бельгии, он имеет право на убежище. Если человек получает политическое убежище, ему полагается нормальный соцпакет, позволяющий жить на среднеевропейском уровне. Люди из Афганистана, Ирака и других стран идут туда за европейскими ценностями и европейским пакетом. Они понимают, что сами не смогут вписаться в Европу, но их дети, обучаясь в европейских школах, вырастая на улицах европейских городов, впишутся, - отметил аналитик. - Когда мы говорим о кризисе на границе, надо понимать, что это не конфликт между Европой и Беларусью, а конфликт с несколькими периферийными странами. Польша приняла другое законодательство. Она запретила людям, оказавшимся на территории страны, подавать прошения о политическом убежище, беженцев объявили преступниками, людьми, которые нарушили государственную границу".

По словам Юрия Шевцова, задача мигрантов - проскользнуть через Польшу и добраться до Берлина. "К этому стремятся условные курды. Осесть в Польше они не хотят. Польша - это не Европа. Это националистическое общество. От национализма Европа в целом давно отказалась. Но Польша и ряд постсоветских стран идут путем национализма и совершают то, что осуждает Брюссель. Он требует от Польши соблюдения европейского законодательства, на почве чего - конфликт. Папа Римский и польский костел тоже осудили те зверства, которые допускает Польша на границе с Беларусью по отношению к этим несчастным людям", - сказал эксперт.

По мнению директора Центра по проблемам европейской интеграции, Польша живет какими-то чудовищными представлениями о себе и реальности. "Совершая зверства на границе, они нарушают европейские и христианские ценности. Когда наш пограничник отдает свою еду курдскому ребенку, он европеец, а поляки - нет", - считает политолог. -0-