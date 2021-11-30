Шевцов: помощь для беженцев по линии Международного Красного Креста может составить около 6 млн евро

30 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Помощь для беженцев по линии Международного Красного Креста может составить около 6 млн евро. Об этом сообщил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидается, что размер помощи по линии Международного Красного Креста для беженцев составит около 6 млн евро. Об окончательной цифре пока говорить рано. Объявлен чрезвычайный призыв по сбору средств, - сказал он. - Также немецкий Красный Крест подтвердил намерение выделить для беженцев $143 тыс. в рамках гуманитарной помощи".

Пока же вся помощь беженцам оказывается только белорусской стороной. Как подчеркнул Дмитрий Шевцов, "у Белорусского Красного Креста есть достаточно средств, чтобы беженцы в ТЛЦ чувствовали себя комфортно. С начала их пребывания в ТЛЦ роздано 112 т гуманитарной помощи - это как продукты питания, так и теплые вещи, обувь, постельные принадлежности".-0-