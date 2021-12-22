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22 декабря 2021, 14:45

Шевцов рассказал, что его больше всего потрясло в первые дни на границе с беженцами

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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в эфире "Альфа Радио" рассказал, что его больше всего потрясло в первые дни на границе с беженцами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Были моменты, когда от эмоций просто выворачивало наизнанку. Впервые я это почувствовал, когда наша организация только приехала с миссией на границу. Беженцы тогда еще в количестве 2 тыс. человек находились в лесу около колючей проволоки поляков. Они жили в палатках, толком ничего не ели, строили свой стихийный лагерь из того, что у них было. Когда мы раздавали продуктовые наборы, я заметил в стороне сидящего молодого человека. Он рассказал, что не ел три дня. Я поднес ему набор с едой, а в ответ он заплакал. Я сразу подумал: "А если бы не успел до него дойти?" Он уже был в тяжелом состоянии", - вспоминает Дмитрий Шевцов.

Генсекретарь БОКК рассказал еще об одной ситуации, которая его очень впечатлила: "Это случилось уже после того, как польские силовики применили в отношении беженцев водометы и слезоточивый газ. Красный Крест в этот же вечер приехал в лагерь около границы. На тот момент там уже осталась половина беженцев, остальные переместились в ТЛЦ. На улице уже достаточно похолодало. Помню, рядом с тем местом, где мы раздавали еду, не двигаясь, сидел ребенок трех лет и грел ручки от тлеющего бревна. В такие моменты не понимаешь, ну неужели у людей нет глаз, совести, чувства сострадания?"-0-

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