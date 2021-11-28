Шевцов: среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов много украинцев

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди задерживаемых в Польше перевозчиков мигрантов бросаются в глаза граждане Украины. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"Просматриваю польскую официальную сводку: две попытки прорыва за ночь по несколько десятков человек каждая. Задержаны несколько курьеров, пытавшихся вывезти пробравшихся в Польшу беженцев в Германию. Опять несколько граждан Украины. Граждане Украины вообще бросаются в глаза среди задержанных курьеров. Поляки их берут практически каждый день", - отметил эксперт.

Юрий Шевцов не исключает, что украинская организованная преступность стала важным каналом трафика беженцев от белорусской границы в Германию. "У них свой трафик от украинской границы через Польшу весьма заметен. Если они подключились и к трафику от белорусской границы, это значит, украинские возможности в Польше и Германии для трафика должны сейчас резко вырасти. То есть надо обратить внимание на украинско-польскую границу", - подчеркнул политолог.-0-