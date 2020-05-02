Шевцов: в борьбе с COVID-19 нельзя забывать о лечении других болезней

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если бросить все силы только на борьбу с COVID-19, страна потеряет большое количество граждан от других заболеваний, сообщил главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси, как и во всем мире, самая высокая заболеваемость и смертность связаны с тремя основными нозологиями. Более 56% всех смертей происходят от сердечно-сосудистых заболеваний, на втором месте - онкопатология. "Смертность от COVID-19 и связанных с ним заболеваний - это лишь малая толика. Если бросим все силы только на COVID-19, потеряем большое количество граждан от других заболеваний", - сказал Дмитрий Шевцов.

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