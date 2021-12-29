Шевцов: в очередной год Беларусь вышла победителем из сложившихся обстоятельств

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В очередной год Беларусь вышла победителем из сложившихся обстоятельств. Об этом заявил генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"В очередной год наша страна вышла победителем, потому что мы получили в начале этого года спокойствие, но мы его преумножили и сделали так, что каждый живущий здесь понимает: "Слава богу, я живу и буду жить в спокойной, миролюбивой и доброй стране", - сказал Дмитрий Шевцов.

Он отметил, что Беларусь и успешно преодолела четвертую волну COVID-19, и достойно вышла из ситуации с мигрантами. "Она показала, насколько наше общество готово консолидироваться. Все без исключения белорусы - и физические лица, и общественные организации, и государственные учреждения - откликнулись, чтобы помочь людям. Потому что у нас в сердце еще хранится память о том, насколько тяжело, когда ты в одночасье теряешь свой дом, свою независимость и становишься никем на этой маленькой земле", - заявил генсекретарь БОКК.-0-