Шевцов: в ТЛЦ недостатка в продуктах нет

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ТЛЦ недостатка в продуктах нет. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

"В выходные в ТЛЦ та же работа, что и в другие дни недели. Мы работаем постоянно здесь. Делаем среди недели небольшой запас, который раздаем в субботу и воскресенье. Недостатка в продуктах нет. Плюс стараемся разнообразить меню, учитываем пожелания. То же самое и по другим направлениям гуманитарной помощи. Из одежды сейчас беженцы, например, больше просят рукавицы, куртки и другие теплые вещи с учетом наступления холодов", - рассказал Дмитрий Шевцов.

Кроме того, в ТЛЦ поступила очередная партия гуманитарной помощи: продуктовые наборы, теплые вещи, одеяла, средства личной гигиены.-0-