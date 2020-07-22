Шевцов: во время пандемии белорусское государство доказало свою социальную ориентированность

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время пандемии COVID-19 белорусское государство доказало свою социальную ориентированность. Такое мнение в эфире Первого национального канала Белорусского радио высказал председатель Белорусской ассоциации врачей, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

По его словам, мировой опыт подтверждает, что одна из лучших стратегий борьбы с коронавирусной инфекцией была разработана в Беларуси. "Мы одни из немногих, кто смог не только локализовать нулевого и первых пациентов, но и разделять потоки - контакты первого уровня, второго уровня. Это сыграло значительную роль в победе над неуправляемой смертностью и над неуправляемым распространением этого заболевания. На самом деле мы доказали: у нас социально ориентированное государство и система здравоохранения", - сказал Дмитрий Шевцов.

"Государство взяло на себя изолирование и лечение не только больных пациентов с коронавирусной инфекцией, но и контактов первого уровня. Это не смогли себе позволить подавляющее большинство систем здравоохранения разных стран. Поэтому мы видим низкую смертность в Беларуси, это на самом деле так", - отметил он.

Продолжая о статистике, Дмитрий Шевцов констатировал наличие небольшой категории людей, для которых стакан наполовину пуст. "Как ни объясняй этой категории людей, что та статистика, которая есть, достоверна - потому что специалисты ВОЗ приезжали к нам и давали свою оценку, все равно некоторые считают, что это неправда. Наверное, не надо таких людей разочаровывать, потому что им тогда просто не о чем будет судачить", - подытожил врач.-0-