Шевцов: впереди массовый арест Европолом мафии в Германии и Польше, занятой трафиком мигрантов

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впереди массированный арест Европолом участников мафии в Германии и Польше, которая занята трафиком мигрантов через наших соседей. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился директор Центра по проблемам европейской интеграции политический аналитик Юрий Шевцов, сообщает БЕЛТА.

"Миграционный кризис понемногу решается на компромиссах. Может, еще некоторые обострения и произойдут. Впереди как минимум массированный арест Европолом 1,5 тыс. участников мафии в Германии и Польше, которая занята трафиком через Литву и Польшу. Это плюс к уже задержанным пятистам", - отметил аналитик.

По его словам, цифра будущих арестов большая, а тех, кто собирается занять их место, должно быть не меньше. "Я бы видел самое слабое место в наметившемся некотором урегулировании этой стадии миграционного кризиса - прежде всего в этом криминалитете. От такой масштабной оргпреступности в Германии, особенно в слабых Литве и Польше, можно ожидать чего угодно", - считает Юрий Шевцов. -0-