Швецова об обновленном Кодексе об образовании: дошкольные учреждения составят достойную конкуренцию частным школам развития

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Государственные учреждения дошкольного образования смогут составить достойную конкуренцию частным школам развития. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заведующая дошкольным центром развития ребенка №1 Могилева Татьяна Швецова, комментируя обновленный Кодекс об образовании.

"Национальная система дошкольного образования динамично развивается благодаря своевременному решению актуальных задач на государственном уровне, - подчеркнула Татьяна Швецова. - С течением времени изменились образовательные технологии, в учреждениях дошкольного образования акцент делается на компетентностный подход, а в связи с цифровизацией общества - активное использование информационно-коммуникационных технологий как в образовательном процессе, так и в управленческой деятельности. В связи с цифровизацией меняется общество - модифицируются технологии, которые сегодня должны соответствовать уровню развития современного ребенка. Мы готовим детей к жизни в настоящих реалиях, внедряем stem-технологии. Все это существенно повышает качество образовательного процесса".

По словам заведующей дошкольным центром, сегодня главная задача - развить у ребенка познавательный интерес и исследовательскую активность. Если раньше воспитатель сразу давал готовую информацию, то сейчас детей знакомят со способами ее получения: дошколята должны сами уметь наблюдать, проводить элементарные эксперименты и опыты, а также понимать, где взять нужные сведения. "Наши воспитанники совместно с педагогическими работниками и родителями участвуют в проектной деятельности, - сказала руководитель. - Мы формируем у них основы логического мышления, развиваем умение работать с информацией, анализировать и структурировать ее, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы и умозаключения".

Изменения, внесенные в кодекс, обеспечат дальнейшее развитие национальной системы дошкольного образования. В частности, за дошкольным учреждением законодательно закрепляется право реализовывать образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи. "Это существенно расширит спектр предоставляемых услуг, в том числе и на платной основе, - заключила Татьяна Швецова. - Как результат, мы сможем максимально удовлетворить запросы разных категорий родителей. Кроме того, будет создана серьезная конкуренция частному сектору, индивидуальным предпринимателям, которые зачастую оказывают образовательные услуги для детей дошкольного возраста не на должном уровне".

Это также позволит учреждениям дошкольного образования осуществлять выбор содержания для последующего обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Например, использовать эффективный опыт развития у детей алгоритмической грамотности и формирования у них элементарных умений в области программирования. Помимо этого, привлечение дополнительных финансовых средств позволит создать необходимые условия для осуществления образовательного процесса, повышения его качества. Можно будет своевременно обновлять материально-техническую базу учреждения, в том числе оборудование и средства обучения, а также повышать заработную плату работникам за счет их премирования из внебюджетного фонда.

В число приоритетных направлений деятельности дошкольных учреждений также входит обеспечение здоровьесберегающего процесса на основе межведомственного взаимодействия. "Вопросу охраны жизни и здоровья ребенка постоянно уделяется повышенное внимание, - подчеркнула Татьяна Швецова. - В нашем дошкольном центре для этого созданы оптимальные условия. Так, физкультурно-оздоровительной деятельностью воспитанники занимаются в физкультурном зале, бассейне, на спортивной площадке, которые оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. Если говорить о безопасности, то в учреждении все продумано и предусмотрено, в том числе есть система видеонаблюдения, а на входных дверях установлены замки с чипами, что исключает допуск посторонних в здание, на участках установлено безопасное сертифицированное игровое оборудование".

Дошкольный центр развития ребенка №1 Могилева функционирует с 1987 года. На протяжении последних 11 лет педагогический коллектив учреждения становится победителем ежегодного соревнования по социально-экономическому развитию среди учреждений дошкольного образования областного центра. Центр посещают более 200 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.-0-