Шило: институт наставничества в медучреждениях получит новый виток развития

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт наставничества в медучреждениях в 2022 году получит новый виток развития, заявил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. "Профессиональная адаптация, трудовая мотивация и социальная защищенность молодежи - вот те важные задачи, которые сегодня должны решать профсоюзные лидеры в каждой организации в тесном сотрудничестве с социальными партнерами. И здесь особую роль приобретает институт наставничества, который в 2022 году должен получить новый виток развития", - сказал Вячеслав Шило. Учитывая высокую социальную значимость, вопрос развития института наставничества рассмотрен на коллегии Администрации Президента Беларуси. Для активизации и укрепления сотрудничества в этом вопросе Министерство труда и социальной защиты совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси подготовило письмо "Об институте наставничества", которое направлено в каждую организацию. "Необходимо проанализировать деятельность института наставничества в организациях здравоохранения и выработать эффективные меры по ее совершенствованию, в том числе по материальному стимулированию наставников", - отметил Вячеслав Шило.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!