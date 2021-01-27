Шило: от Молодежного совета ожидаем предложений по совершенствованию системы здравоохранения

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. От Молодежного совета ожидаем предложений по совершенствованию системы здравоохранения, сообщил журналистам председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА.

При Белорусском профсоюзе работников здравоохранения действует Молодежный совет. На заседании, которое пройдет сегодня, будет избран его председатель.

По словам Вячеслава Шило, на председателя ложится серьезная ответственность: это не только координация работы председателей молодежных советов в регионах, но и внесение предложений по молодежной политике в целом и в отрасли. "Это вопросы наставничества в системе здравоохранения, ждем по этому поводу предложений от Молодежного совета", - сказал он.

Имея опыт работы врачом, председатель и другие члены Молодежного совета могут подсказать, что необходимо изменить в образовательном процессе. "Может больше внимания стоит уделить практическому освоению навыков или добавить часы по каким-то теоретическим направлениям", - уточнил Вячеслав Шило. Ожидают предложений и по научной деятельности, досугу молодежи. Председатель отраслевого профсоюза выразил мнение, что молодым специалистам, возможно, будут интересны конкурсы мастерства по различным направлениям.

В целом, по словам Вячеслава Шило, работа с молодежью и в отраслевом профсоюзе, и в целом в Федерации профсоюзов является приоритетным направлением. "Чем больше инициативной молодежи, чем больше предложений по развитию системы здравоохранения, чем больше мы вовлекаем в коллективную работу молодых специалистов - врачей, среднего медперсонала, тем больше владеем информацией о том, какие есть проблемы и какое настроение в учреждениях, в коллективах, тем проще обсуждать и решать вопросы на уровне управлений здравоохранения, Минздрава", - добавил он.

Участникам сегодняшнего заседания Молодежного совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения предстоит обсудить вопросы мотивации профсоюзного членства в молодежной среде и активного участия молодых профсоюзных лидеров в выработке предложений по основным направлениям деятельности ФПБ.

Молодежный совет БПРЗ начал свою деятельность в 2008 году. На сегодня в него входит 31 представитель профсоюза здравоохранения - молодые врачи, преподаватели медвузов, председатели профкомов учащихся и студентов, представители Министерства здравоохранения.

Цель мероприятий, проводимых Молодежным советом БПРЗ, - популяризация профдвижения среди молодых медиков, раскрытие их духовного, творческого, интеллектуального потенциала, воспитание патриотизма и формирование приверженности к здоровому образу жизни. Например, в ходе ежегодной профсоюзной акции "Молодежный маршрут добрых дел" ремонтируются и восстанавливаются воинские памятники и обелиски по всей территории республики. В регионах действуют местные молодежные советы.

Заседания Молодежного совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. На них рассматривают планы работы, предстоящие акции и мероприятия.-0-