Шило: среди частных медорганизаций нужно активизировать работу по заключению колдоговоров

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз медиков предлагает активизировать организационно-методическую работу среди частных организаций по заключению у них колдоговоров, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Территориальным комитетам профсоюза необходимо активизировать организационно-методическую работу среди частных организаций по заключению у них колдоговоров, так как только колдоговор может реально защитить работника в трудовых отношениях", - сказал Вячеслав Шило.

Он отметил, что коллективные договоры не заключены в 245 организациях частной собственности, количество членов профсоюза в них составляет 2198 человек или 0,7% от общей численности. Главная причина заключается в малочисленности этих организаций.

Сегодня в отрасли действует шесть областных соглашений, два городских соглашения, 809 коллективных договоров и 18 соглашений между администрациями учреждений образования системы здравоохранения и профсоюзными организациями студентов и учащихся.

В соответствии с коллективными договорами в 2020 году на социальную поддержку работников выплачено Br107,2 млн.

Вячеслав Шило напомнил, что пристальное внимание профсоюзных органов было обращено на приведение в соответствие норм коллективных договоров нормам Генерального и Тарифного соглашения, действующему законодательству. В связи с вступлением в силу изменений и дополнений в Трудовой кодекс большое внимание уделялось работе с первичными профсоюзными организациями по внесению изменений в коллективные договоры.

Вместе с тем председатель БПРЗ заметил: профсоюзным органам всех уровней необходимо наладить систему распространения колдоговоров, чтобы он на деле стал действенным средством мотивации профсоюзного членства, а региональным комитетам профсоюза усилить контроль по этому вопросу.

На пленуме сегодня рассматривают выполнение программы основных направлений деятельности Белорусского профсоюза работников здравоохранения на 2020-2025 годы. К участию в работе приглашено более 130 представителей отраслевого профсоюза.-0-