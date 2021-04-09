Шило: улучшая экологию, мы вносим вклад в укрепление здоровья белорусов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения во главе с председателем Вячеславом Шило принимают участие в республиканской акции "Неделя леса", сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Профсоюз медиков - традиционный участник акции по восстановлению белорусских лесов. В этот раз трудовой десант сотрудников Республиканского комитета БПРЗ пришел на помощь лесникам в Осовецкое лесничество (Любанский лесхоз). Всего будет высажено около 1,5 тыс. елей и 330 берез.

"Занимаясь реабилитацией лесных массивов, мы не просто восстанавливаем и приумножаем наше народное богатство, мы восстанавливаем, улучшаем экологию, а значит, вносим вклад в укрепление здоровья наших людей, что для работников здравоохранения является смыслом жизни", - отметил Вячеслав Шило.

Вместе с сотрудниками Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения в акции приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании в РК БПРЗ.-0-