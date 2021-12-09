Шило: в частных медорганизациях предстоит активизировать работу по заключению колдоговоров

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу по заключению коллективных договоров в частных организациях здравоохранения необходимо активизировать, заявил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Шило отметил, что пока не удалось добиться желаемого успеха в заключении коллективных договоров в частных организациях. По состоянию на 1 ноября колдоговоры не заключены в 56 организациях частной собственности, где число членов профсоюза превышает 5 человек. В этих организациях 1056 членов профсоюза.

"Нам предстоит активизировать данную работу. Нужно искать новые подходы, формы агитации, нужно убедить руководителей частных организаций, что коллективный договор необходим им так же, как и работникам, - сказал председатель БПРЗ. - Заключение коллективного договора - это признак организации, заботящейся о своем кадровом потенциале, и коллективный договор не подменяет, а дополняет социальный пакет. Только колдоговор может реально защитить работника в трудовых отношениях".

По словам Вячеслава Шило, пристальное внимание профсоюзных органов было обращено на приведение в соответствие норм коллективных договоров нормам Генерального и Тарифного соглашений, действующему законодательству.

"В результате последовательной работы комитетов профсоюза по созданию реестров коллективных договоров и экспертизе проектов колдоговоров на этапе их разработки за последние годы соглашения и колдоговоры стали более конкретными", - подчеркнул он. На первый план выдвигаются нормы и обязательства, определенные Генеральным и Тарифным соглашениями и которые содействуют устойчивости трудовых коллективов, повышению материального благосостояния работающих.

Коллективный договор является главным мотиватором профсоюзного членства, считает Вячеслав Шило. "Поэтому нам необходимо продолжить работу по повышению уровня значимости коллективного договора, его возможности реально заинтересовать работников", - отметил он.

На пленуме обсуждают выполнение программы основных направлений деятельности БПРЗ на 2020-2025 годы по реализации решений III и IV пленумов Совета ФПБ. К участию в работе пленума приглашены министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев. Участвуют также представители парламентского корпуса, Министерства здравоохранения, облисполкомов и Мингорисполкома.-0-

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