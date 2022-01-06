Шило: закрепление в проекте Конституции социальной направленности государства одобрено медиками

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрепление в проекте Конституции социальной направленности государства вызвало одобрение медицинских работников, заявил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на встрече с профактивом и руководством крупнейшего производственного предприятия системы здравоохранения - РУП "Белмедпрепараты", сообщили БЕЛТА в БПРЗ.

На встрече обсуждались предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон. Вячеслав Шило подчеркнул, что работников отрасли здравоохранения - членов профсоюза вопрос планируемых изменений в Конституцию не мог оставить равнодушными. "Безусловное одобрение у трудящихся в медицинской среде вызвало закрепление в проекте сохранения социальной направленности белорусского государства, в том числе в виде бесплатного здравоохранения, образования, социальной защиты инвалидов, заботы о молодежи и другие положения", - отметили в БПРЗ.

При этом, отметил Вячеслав Шило, работавшие в составе Конституционной комиссии работники здравоохранения не могли не поднять вопрос и об обязанности граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья, что и нашло отражение в предлагаемом дополнении к ст.45 Конституции.

"Профсоюзы всегда были небезучастны к обсуждению важных исторических документов. Встречи в трудовых коллективах, участие в дискуссиях в формате диалоговых площадок позволяют услышать мнение людей по любым ключевым вопросам жизнедеятельности государства, в том числе изменениям и дополнениям в Конституцию", - уверен председатель отраслевого профсоюза.

На встрече с профактивом РУП "Белмедпрепараты" члены профсоюза высказали поддержку обозначенному проектом Конституции государственному курсу на сохранение стабильности, мира и суверенитета, отметили важность сохранения исторической памяти и преемственности патриотизма как фундаментальной ценности. Звучали также вопросы о Всебелорусском народном собрании, придании ему статуса конституционного органа, главной задачей которого должна стать выработка и утверждение стратегии развития страны на пятилетний срок.-0-