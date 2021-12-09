Шило: зарплата работников здравоохранения за год выросла почти на 16%

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплата работников здравоохранения за год выросла на 15,9%, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения за январь - октябрь 2021 года составила Br1326, в том числе у врачей - Br2198, специалистов со средним медицинским образованием - Br1367. "По отношению к 2020 году рост номинальной заработной платы составил 15,9%", - сказал Вячеслав Шило. Он добавил, что в здравоохранении отмечен самый высокий рост заработной платы среди всех отраслей экономики, что объясняется выплатами по указу №131.

Эти надбавки позволили за 10 месяцев текущего года достичь соотношения между среднемесячной зарплатой работников здравоохранения с показателем среднемесячной зарплаты всего по республике на уровне 94,2%. В 2020 году этот показатель составлял 91,5%, в 2019-м - 80,3%.

"Мы надеемся, что поручение главы государства о сохранении в отрасли средств, выделенных дополнительно на реализацию указа №131, позволит выполнить показатели приоритетного повышения уровня заработной платы медицинских работников: врачей - на 150%, специалистов со средним медицинским образованием - на 90%, определенные программой социально-экономического развития страны на текущую пятилетку", - сказал председатель БПРЗ.

Он добавил, что только при тесном сотрудничестве социальных партнеров на всех уровнях поставленные задачи могут быть выполнены в полном объеме и это обеспечит дальнейшее развитие отрасли.

На пленуме обсуждают выполнение программы основных направлений деятельности БПРЗ на 2020-2025 годы по реализации решений III и IV пленумов Совета ФПБ. Заседание проходит под председательством лидера Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслава Шило. К участию в работе пленума приглашены министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев. Участвуют также представители парламентского корпуса, Министерства здравоохранения, облисполкомов и Мингорисполкома.-0-

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