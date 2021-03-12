Школа финансовой грамотности открывает новый сезон в БГУ

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа "Финансовая грамотность поколения Z" открывает новый сезон в БГУ. Онлайн-обучение стартует 27 марта на Образовательном портале университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Проект направлен на повышение уровня финансовой грамотности среди учащихся 8-11 классов школ, гимназий и лицеев со всей Беларуси.

"Образовательные восьминедельные курсы включают 10 занятий для младшей (8-9 классы) и старшей (10-11 классы) групп. Каждая группа будет сформирована из 12 человек. Школьники получат знания в области финансов и банковского дела, научатся правильно вести личный и семейный бюджет, узнают, что такое кредиты и вклады, как генерировать идеи для создания собственного бизнеса. В завершение обучения школьники старшей группы подготовят и защитят собственные проекты. Лучших слушателей школы отметят дипломами Национального банка Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Подробнее ознакомиться с программой школы и стоимостью обучения можно на странице проекта. Организатором обучения выступают экономический факультет и Институт дополнительного образования БГУ.-0-