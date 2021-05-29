Школа готовит учеников к самостоятельной жизни - Кадлубай

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа не только дает ученикам знания, но и готовит к самостоятельной жизни. Об этом заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай во время торжественной линейки в средней школе городского поселка Мир, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Школа не только дает ученикам знания, но и готовит к самостоятельной жизни, - сказал Александр Кадлубай. - В Беларуси созданы все условия для разностороннего и полноценного развития детей и учащихся. Этому, в частности, способствует профильное обучение, которое введено на III ступени общего среднего образования. Для совершенствования системы выявления и поддержки одаренных учащихся создан Национальный детский технопарк, где организованы краткосрочные ознакомительные программы, в том числе для детей из регионов. Кроме того, современная система дополнительного образования детей и молодежи предлагает учащимся многообразие направлений деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы, склонности и потребности".

Замминистра пожелал ученикам с пользой провести летние каникулы, чтобы с новыми силами приступить к занятиям 1 сентября. Выпускников же впереди ожидают экзамены, поступление. Александр Кадлубай подчеркнул: перед молодыми людьми открыты все двери. Главное - правильно воспользоваться знаниями, полученными в школьных стенах.

Сегодня по всей стране проходят торжественные линейки. Выпускные экзамены состоятся с 1 по 9 июня.-0-